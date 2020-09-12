«Ливерпуль» — «Лидс»: эксперты оценили шансы команды Бьельсы набрать очки на «Энфилде»

12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».



Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах предлагают за 1.32. Успех «Лидса» оценивается букмекерами в 11.0. Если гости не проиграют, зайдёт коэффициент 3.60 (27%).



Эксперты считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 6.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.



Поставить на пенальти можно за 3.00. Ставки на удаление принимаются с коэффициентом 5.00.

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