«Тамбов» — «Уфа»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
12 сентября «Тамбов» примет «Уфу» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало — в 13:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз и отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.08.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.23.
«Тамбов» — «Уфа». Прогноз: Евсеев, Кротов, Рыжиков и Беленов покажут настоящую РПЛ
Соперники имеют заметные проблемы с результативностью, голов будет немного.
- 12 сентября 2020
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