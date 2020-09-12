Медведев — Тим: результат матча 12 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров на US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между российским спортсменом Даниилом Медведевым и представителем Австрии Домиником Тимом. Встреча завершилась победой Тима со счётом 6:2, 7:6, 7:6.



Матч длился 2 часа 56 минуты. Медведев сделал 12 эйсов, совершил 4 двойных ошибки и выиграл 112 очков. Тим, в свою очередь, сделал 2 эйса, 3 двойных ошибки и выиграл 127 очков.

Эксперты отдавали предпочтение Медведеву, поставить на его победу предлагалось за 1.86. Успех Тима шёл за 2.07: с 1000 рублей можно было выиграть 2070 рублей.

При этом букмекеры не верили, что матч получится коротким. Ставки на тотал меньше 41,5 гейма принимались за 1.91, а на три сета можно было поставить за 2.89.

Вероятность тай-брейка была оценена коэффициентом 1.45: с 1000 рублей игрок получил бы 1450 рублей.