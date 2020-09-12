Медведев — Тим: как сыграли, кто победил в полуфинале US Open 12.09, какие ставки зашли

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между российским спортсменом Даниилом Медведевым и представителем Австрии Домиником Тимом. Встреча завершилась победой Тима со счётом 6:2, 7:6, 7:6.
Матч длился 2 часа 56 минуты. Медведев сделал 12 эйсов, совершил 4 двойных ошибки и выиграл 112 очков. Тим, в свою очередь, сделал 2 эйса, 3 двойных ошибки и выиграл 127 очков.
Эксперты отдавали предпочтение Медведеву, поставить на его победу предлагалось 1.86. Успех Тима шёл за 2.07: с 1000 рублей можно было выиграть 2070 рублей.
При этом букмекеры не верили, что матч получился коротким. Ставки на тотал меньше 41.5 гейма принимались за 1.91, а на три сета можно было поставить за 2.89.
Вероятность тай-брейка была оценена коэффициентом 1.45: с 1000 рублей игрок получил бы 1450 рублей.
- 12 сентября 2020
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:35
-
07:30
-
07:30
-
07:00
- 11 сентября 2020
-
22:45
-
22:38
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30