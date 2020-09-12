Харитонов — Уильямс: результат боя 12 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Химках завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, дебютировавший в профи боксе, и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Дэнни Уильямс, некогда побеждавший Майка Тайсона.



Уже в первом раунде Харитонов сумел отправить соперника в нокдаун. Уильямс практически не работал, Харитонов даже зазывал его перейти к активным действиям.



Во втором раунде Сергей дал возможность Уильямсу выступить в роли агрессора, но в середине раунда донёс до Дэнни чёткий удар. Тот не упал, но был потрясён. Рефери открыл счёт и через несколько мгновений принял решение остановить бой.



Эксперты не сомневались в победе Харитонова, ставки на россиянина принимались за 1.27. С 1000 рублей можно было выиграть 1270 рублей. На успех Уильямса предлагали поставить за 5.00.



При этом букмекеры не верили, что бой получится коротким. Тотал меньше 2.5 раунда шёл за 2.20, тотал больше 2.5 раунда — за 1.62.

Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс. Прогноз: британец побеждал Тайсона, но в Химках он ляжет Брикстонскому бомбардировщику уже 47, бои с Тайсоном, Виталием Кличко и Маскаевым далеко позади.