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«Урал» — «Химки»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ

«Урал» — «Химки»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

12 сентября «Урал» примет «Химки» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.28. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекеры считают, что матч 7-го тура РПЛ «Урал» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 2.00.

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