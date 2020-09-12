«Тамбов» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 7-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Уфа».

Ставка: «Уфа» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«В прошлом сезоне «Тамбов» неожиданно разгромил «Уфу» — 3:0. Но сейчас, к сожалению, нет некоторых исполнителей, которые были бы очень полезны тамбовчанам. Речь о Мелкадзе в первую очередь. Карапетян, правда, начал сразу забивать, но он игрок другого плана. А Мелкадзе многое на себя брал.



«Уфа» наверняка помнит ту неудачу, звонкая была пощечина. Сейчас настрой будет максимальным. Очки нужны «Уфе», надо выигрывать. И здесь хороший шанс это сделать, если правильно построить игру и реализовать моменты. Жамалетдинов забил в прошлом туре, Кротов неплохо выглядит. Постепенно Евсеев меняет команду, встраивает новых игроков после потерь некоторых лидеров.



Обе команды, конечно, хотят быть выше. Будет серьезная заруба, но без большого количества голов. Предположу, что «Уфа» не проиграет при тотале меньше 2,5 мяча. Может быть ничья — 0:0 или 1:1. Но не исключаю, что «Уфа» увезет победу с минимальным счётом. Пока на выезде «Тамбову» играть проще, чем в Саранске. Там все матчи натужные».