«Урал» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 7-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Химки».
Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.00.
«Химки» постепенно начинают прибавлять, на мой взгляд. Команда не выглядит безнадежной. Дмитрий Гунько фанат работы, и он сделает максимум, чтобы «Химки» остались в Премьер-Лиге. Но команде по-прежнему нужно усиление. Берут игроков, правда, в основном в аренду. Но сейчас главное, чтобы они могли приносить сиюминутную пользу.
«Урал» очень сильно изменился после ухода Парфенова. При Матвееве гораздо больше внимания игре в обороне. Максимум концентрации на этом. Плюс, конечно, в атаке не хватало Эль-Кабира. Бикфалви был травмирован, не мог играть на максимуме. Но все равно концепция игры изменилась. Взяли Рыкова, и он добавил надежности сзади. Забить этому «Уралу» не так-то просто. «Краснодар» и «Сочи» не смогли. И пока в этом сезоне ни в одном матче «Урала» не забивали больше двух мячей.
Сомневаюсь, что эта встреча получится результативной, учитывая, насколько важен результат и тем, и другим. Осторожничать будут команды. А если кто и забьет, то постарается всеми силами сохранить минимальный перевес.
Так что выберу ставку «тотал меньше 2 мячей».
- 12 сентября 2020
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