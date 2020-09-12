«Даллас» — «Вегас»: прогноз Бориса Миронова на 4-й матч серии Кубка Стэнли

Советский и российский хоккеист Борис Миронов дал прогноз на 4-й матч серии НХЛ «Даллас» – «Вегас».



Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.51.

«Наши соотечественники продолжают «зажигать». Отличный матч провел голкипер Антон Худобин, вновь всем доказал высокий уровень мастерства Александр Радулов, ставший героем последней встречи между этими командами.



Если Худобин стал одним из творцов победы команды, то его визави Ленер команду не выручил. Если он сумеет найти в себе силы на предстоящий матч и показать в очередной раз высокий уровень мастерства, то «Вегас» победит.



Но все же обратил внимание на «тотал». Всего девять шайб было заброшено командами в трёх матчах. Мне кажется, более надежной ставкой будет «тотал меньше 6» за 1.51.



Кстати, команды встречались 12 раз и в 10 из них было заброшено шесть и менее шайб».