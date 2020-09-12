«Даллас» — «Вегас»: прогноз Михаила Зислиса на 4-й матч серии плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Михаил Зислис дал прогноз на 4-й матч НХЛ «Даллас» — «Вегас».



Ставка: победа «Вегаса» за 1.89.

«Великолепная игра вратаря Антона Худобина и победный гол Александра Радулова принесли победу «Старз» в третьем матче серии (3:2ОТ). Но считать, что в финале Запада состоялся перелом, пока очень наивно. «Вегас» лучше готов физически, действует на более высоких скоростях и чаще нацелен на ворота.



В прошлой встрече команду не выручил голкипер Роберт Ленер. Эти обстоятельства не позволяют отдать решающее преимущество «Далласу», несмотря на то что он выиграл два матча из трех. Его возможности ограничены из-за того, что очень много сил и эмоций было потрачено в сумасшедшей серии прошлого раунда с «Колорадо».



Недооценивать опыт и мастерство ветеранов «Старз» — преступление, но «Голден Найтс», кажется, адаптировались под модель соперника и знают, на какие слабые места надавить.



Если исправится Ленер, то у «Вегаса» есть шанс взять четвертый матч и восстановить равенство в серии».