Наоми Осака — Виктория Азаренко: прогноз и ставка на финал US Open 2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финал US Open Наоми Осака — Виктория Азаренко.
Ставка: победа Азаренко с форой (+2.5) гейма за 1.98.
«В финале Виктории предстоит сразиться с Наоми Осакой — той самой, которая отказалась выходить на корт в Цинциннате, отдав титул без борьбы. Японка накануне тоже провела тяжёлый поединок, отбегав больше двух часов с Дженнифер Брэйди. Три сета, тай-брейк — было всё.
Надо сказать, что по качеству тенниса экс первая ракетка мира особого преимущества не имела. Однако в заключительной партии американка подсела на фоне усталости, чем Осака и воспользовалась. 7:6, 3:6, 6:3. Букмекеры считают её фавориткой финала, хотя в этом есть сомнения.
По очным встречам равенство, 2-2. Обе победы Наоми одержала на грунте, а одно из поражений потерпела не выходя на корт две недели назад. Остаётся лёгкая победа Виктории на харде в третьем круге Australian Open (6:1, 6:1), да только случилась она аж в 2016 году. Соперница тогда находилась за пределами первой сотни и попала в основную сетку через квалификацию.
В общем, история противостояния не поможет. Велик соблазн сыграть против линии, поскольку Азаренко нащупала свою игру и уже дважды демонстрировала характер. Оба решающих сета она забрала уверенно и без особых проблем. Колоссальный опыт и отсутствие давления должны помочь в трудные моменты.
Осака отлично подаёт, много обостряет и постоянно нагнетает давление, но процент брака довольно высок. На задней линии Виктория в нынешнем состоянии способна замотать кого угодно, так что считать её аутсайдером опасно. Мы бы выбирали между тоталом больше 21.5 гейма за 1.91 и победой Азаренко с форой (+2.5 гейма) за 1.98.
Любители рисковать могут проверить третий сет за 2.55. На кону слишком многое, обе теннисистки будут упираться до последнего".
- 12 сентября 2020
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