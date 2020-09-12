«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч 1-го тура АПЛ

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Вест Хэм» и «Ньюкасл» — команды примерно одного уровня по последним сезонам, однако от «Вест Хэма» всегда ждут большего, потому что у него больше амбиций, инвестиций в футболистов, в трансферы, в тренеров, а «Ньюкасл» это больше истории про экономию.



Удивительно, но обычно «Ньюкасл» оправдывает или превосходит ожидания, а «Вест Хэм» — разочаровывает. Правда, перед этим сезоном «Вест Хэм» не закупился. Более того, есть проблемы с составом — Томаш Соучек будет отсутствовать из-за двухнедельного карантина после обнаружения коронавируса у одного из игроков в национальной сборной Чехии.



В «Вест Хэме» не очень хорошая атмосфера из-за того, что руководство без видимых причин продало воспитанника, молодую звезду Грэди Диангана, за 12 миллионов фунтов. И даже спокойный и взвешенный Марк Ноубл в клубном «инстаграме» написал, что, как капитан, это решение он не принимает.



В «Ньюкасле» же все замечательно. Клуб не будет продан шейхам. Болельщики рассчитывали, что команду возглавит Маурисио Почеттино, а половина состава «Ман Сити» перекочует в «Ньюкасл». Такого не случилось. Но трансферы все равно хорошие — Калум Уилсон, Райан Фрейзер. У Уилсона семь голов в последних восьми матчах с «Вест Хэмом».



«Ньюкасл» пока еще разбалансирован и не сыгран. В «Вест Хэме» поймал кураж Джаред Боуэ. В атаке — потрясающий Майкл Антонио, который летом забивал пачками в каждом матче. Восстановился Себастьян Аллер, уже забивавший в предсезонке.



Думаю, обе команды в первом туре должны заявить об амбициях. И с таким атакующим потенциалом обе должны забить».