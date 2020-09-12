ЦСКА — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.93.
«Ситуация, как всегда, равная. „Спартак“ занимает первое место и опережает ЦСКА на четыре очка. ЦСКА на пятом месте. Опыт отдельных игроков на стороне „Спартака“. Кроме того, команде есть чем удивить в атаке. Защита ЦСКА не всегда играет быстро.
В это же время у „Спартака“ тоже есть проблемы в защите. Связка Джикии и Жиго хорошая, когда они на стандарты выходят. Но ошибки у них есть.
»Спартаку" не хватает стабильности. В каких-то матчах кажется, что они нашли свою игру. В шести турах четыре победы и две ничьи. Ни одного поражения. С другой стороны, из этих шести матчей только один был с топовым соперником — «Локомотивом». Главные матчи у «Спартака» еще впереди. Один из них — с ЦСКА.
В последний раз они сыграли в июне. Тогда Влашич забил два мяча. Был Кубок — 2:2 и победа «Спартака» в дополнительное время. В предыдущем сезоне победа «Спартака» 2:1 на своем поле. Вот такие результаты.
В последнем туре ЦСКА неожиданно для многих разгромил «Ахмат», причем на поле «Ахмата» и при травмированном Чалове. У него по-прежнему травма. Под вопросом Дивеев, к нему было много вопросов, а теперь он ключевой футболист молодежной сборной. Для ЦСКА это будет потерей. «Спартак» обыграл «Арсенал» (2:1), играя в большинстве.
У ЦСКА новичков куплено на 30 миллионов евро. Есть лидеры-бомбардиры. Кучаев четыре мяча забил в шести матчах. Влашич — три в четырех матчах. Тут есть чем ответить «Спартаку». Ларссон — лидер бомбардирского соревнования. По системе «гол+пас» у него три забитых мяча и две голевые передачи.
Возможен дебют Кокорина в составе «Спартака». Ничего не могу сказать. Но если так, то это многое изменит в матче. Нужно смотреть, в какой форме Кокорин.
Подвел вас к тому, что нулевой ничьей в этом матче не будет. В матче ЦСКА — «Спартак» поставил бы на то, что обе команды забьют".
- 12 сентября 2020
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