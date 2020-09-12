«Даллас» — «Вегас»: прогноз Павла Лысенкова на 4-й матч серии Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 4-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Даллас» — «Вегас».

Ставка: итоговая победа «Вегаса» за 1.54, тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.

«Матч колоссальной важности для «Вегаса», потому что 1-3 в серии спасти будет очень трудно с таким соперником, как «Даллас». Причем «Голден Найтс» играют в принципе сильнее. Но оборона «Старз» пашет очень здорово, а Антон Худобин выручает в самые важные моменты.



В прошлый раз рискнул предположить, что «Даллас» пробьет индивидуальный тотал больше 2,5. Так и случилось, но не в основное время. Однако теперь, думаю, «Вегас» отправит в ворота Марка-Андре Флери, у которого будет сумасшедшая мотивация — доказать, что его зря сделали вторым номером, когда пришел Робин Ленер. И «Голден Найтс» сделает все, чтобы сравнять счет в серии.



Размышляю над двумя кэфами – победа «Вегаса» даже с учетом овертайма (1,54) и тотал меньше 5,5 в основное время в этом матче (1,75). Пойду по второму пути, потому что тут цифры больше. Почти не сомневаюсь, что «Даллас» упрется у своих ворот и будет удерживать счет».