«Даллас» — «Вегас», 4-й матч: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

13 сентября в четвёртом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало — в 3:00 мск.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Далласа». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.20.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Вегас» 13 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Итоговая победа «Вегаса» идёт за 1.59, успех «Далласа» с учётом овертайма доступен за 2.45.