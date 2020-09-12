«Даллас» — «Вегас»: эксперты оценили шансы команд в 4-м матче полуфинала Кубка Стэнли
13 сентября в четвёртом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало — в 3:00 мск.
Счёт в серии 2-1 в пользу «Далласа». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.20.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Вегас» 13 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.
Итоговая победа «Вегаса» идёт за 1.59, успех «Далласа» с учётом овертайма доступен за 2.45.
«Даллас» — «Вегас». Прогноз: Худобин продолжит грабить «рыцарей», Радулов потеряется
«Шерифы» ведут в серии 2-1 во многом благодаря российскому вратарю.
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