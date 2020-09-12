«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1-го тура чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.95.
«Арсенал» начал сезон с победы в Суперкубке Англии. «Канониры» обыграли «Ливерпуль» в серии пенальти. В чем важность того матча? Во-первых, игровая практика, во-вторых, еще один трофей помимо Кубка Англии, который лондонцы выиграли в конце прошлого сезона.
Думаю, «Арсенал» на позитиве. Уверен, «Арсенал» будет более разнообразно играть в атаке, а не так, как с «Ливерпулем». Там Артете приходилось реагировать на очень качественного и хорошо укопмплектованного соперника. Здесь «Арсеналу» нужно играть первым номером и провоцировать главные события в матче.
«Фулхэм» — крепкя команда. В Чемпионшипе ребята без характера успеха не добиваются. Но «Фулхэм» по подбору исполнителей сильно уступает «Арсеналу». У «Арсенала» в атаке Обамеянг, у «Фулхэма» — Митрович, пусть и игрок сборной Сербии, забившей в ворота России, но этого «Фулхэму» не хватит.
Думаю, «Арсенал» добьется победы с форой (-1). Ставлю на это с коэффициентом 1.95".
- 12 сентября 2020
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