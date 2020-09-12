«Урал» — «Химки»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата России в Екатеринбурге

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Химки».

Ставка: победа «Урала» с форой (-1.5) за 5.00.

«Наша сборная очень порадовала. Две победы. Думаю, игроки сборных вернулись в клубы с хорошим настроением. Но в „Урале“ и «Химках» сборников нет.



В «Химках» новый пришедший игрок — Локомовицкий, но он играет в молодежной сборной. «Урал» тоже приобретает нового футболиста. Вернулся Подберезкин. Уверенности в обороне «Урала» добавил Рыков Володя.



«Урал» набирает ход и показывает неплохой футбол. Команда довольно мобильная. «Химки» же с трудом набирают очки. Еще ни одной победы не было, и у «Урала» сложно будет отобрать очки.



Прогнозировать сложно. Мне кажется, «Уралу» победа дастся немного полегче. Ставлю на победу «Урала» в два мяча".