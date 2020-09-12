«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.52.

«Защиту чемпионского титула красные начинают с очень непростым гостем, это особо подчеркнул в интервью Юрген Клопп буквально за неделю до старта чемпионата. Если „Ливерпуль“ к золотому триумфу в элитном дивизионе шел целых 30 лет, то „Лидс“ сражался за возвращение в лигу 16 лет, которые для „павлинов“ казались вечностью.



Все эти годы красные не покидали Премьер-лигу, и самым неудачным получился сезон-1993/1994, когда они финишировали восьмыми. „Лидс“ за 16 сезонов вне АПЛ три сезона провел в третьем по рангу дивизионе и едва не вылетел. Череда разочарований, взлетов и падений привела „Лидс“ туда, где он должен быть, ведь команда — одна из лучших и авторитетных в британской истории футбола.



К тому же „Лидс“ является последним чемпионом старого доброго первого дивизиона в сезоне-1991/1992. Это последний перед английской Премьер-лигой. Уилкинсон — последний английский тренер. Все, АПЛ английские тренеры не выигрывали.



А кто вернул «Лидс»? Марсело Бьельса. Знаменитый безумный аргентинец, которого считают учителем Гвардиола и Почеттино. О великолепной работе аргентинца говорит не только триумфальное выступление «Лидса» в Чемпионшипе, где за 46 туров команда лишь шесть раз выпадала из топ-два. Причем эти шесть случаев приходятся на первые туры. Последние десять туров «Лидс» стабильно шел на первом месте.



«Ливерпуль» начал новый сезон так же, как и прошлый, — с проигрыша по пенальти в Суперкубке. Повторился даже счет после 90-й минуты — 1:1, а по пенальти проиграл «Ливерпуль» год назад «Манчестер Сити», а в этом году «Арсеналу» — 4:5.



12 сентября нас ждет увлекательный матч между чемпионами первого и второго дивизионов. А так же противостояние тренеров Юргена Клоппа и Марсело Бьельсы.



Прогноз на предстоящий матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.52".