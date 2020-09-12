«Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед»: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура чемпионата Англии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.60.
«Будет ли матч сложным для гранда? Думаю, возможно. „Лидс“ с большим преимуществом выиграл Чемпионшип, и должен был сделать это и в прошлом году, но не сложилось. „Лидс“ одержал много побед в один мяч.
В „Ливерпуле“ травмирован и точно не выйдет полузащитник Окслейд-Чемберлен. Травмирован полузащитник Хендерсон.
Наверное, интересна статистика встреч этих команд, хотя в последний раз они встречались на Кубок в 2016 году. 58 побед — у „Ливерпуля“, 27 — у „Лидса“, 30 ничьих. Очень интересно, что последняя победа „Лидса“ в матче с „Ливерпулем“ была в 2001 году. 19 лет назад „Лидс“ выиграл в Ливерпуле — 2:1.
Марсело Белса — тренер мирового уровня, работал с топовым клубами и сборными. Он знает, что противопоставить Клоппу.
Клоппа умеет подготовить команду к сезону. Не знаю, как у него получится в нынешней экстремальной ситуации, когда один чемпионат только закончился, а второй уже начинается. Думаю, Клопп сможет. Соперничество тренеров будет интересным.
Сложно говорить о слабостях „Ливерпуля“. Иногда видим не самую сильную игру на флангах. Иногда бывают небольшие провалы в защите. Мне кажется, Салах и Мане, как два медведя в берлоге, не могут поделить место на острие атаки. Может быть, это скажется.
В прошлом сезоне „Ливерпуль“ тоже начинал с новичком, который только поднялся из Чемпионшипа. Тогда „Ливерпуль“ со счетом 4:1обыграл „Норвич“. Думаю, в данном случае такого не будет хотя бы потому, что у „Лидса“ очень хороший подбор футболистов. Фактор Бьелсы весомый.
В матче „Ливерпуль“ — »Лидс" поставил бы на тотал забитых мячей меньше 2,5 с коэффициентом 2,60".
- 12 сентября 2020
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