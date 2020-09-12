Наоми Осака — Виктория Азаренко: прогноз Владимира Чаплыгина на финал US Open 2020

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дает прогноз на матч US Open Наоми Осака – Виктория Азаренко.
Ставка: ИТБ 174.5 км/ч самой мощной подачи Азаренко за 1.85.
«На пути к финалу теннисистки сыграли по шесть матчей. Тотал максимальной скорости подачи более 174,5 км/ч Виктория Азаренко не пробила только в двух встречах. Первый раз – в матче стартового круга с Хаас (173 км/ч). Второй – в четвертьфинале с Мертенс (172 км/ч). В остальных четырех матчах максимальная скорость подачи переваливала отметку 174,5 км/ч.
Впрочем, статистики для уверенности в ставке недостаточно. Внимательно изучил выступления Виктории на турнирах «Большого шлема» за последние два года. Чаще всего она выдавала максимальную скорость 175 км/ч. При этом заметил одну любопытную закономерность. Если играет с соперницами с сильной подачей, Азаренко старается бить по мячу сильнее. Например, год назад на US Open 2019 в матче с соотечественницей, Ариной Соболенко, Виктория разогнала мяч до 177 км/ч.
Кстати, во время встречи с сегодняшней соперницей по финалу Наоми Осакой во втором круге Roland Garros 2019 Виктория выдала максимальную скорость подачи 175 км/ч. Даже минимального перевеса в полкилометра будет достаточно, чтобы пробить предложенную букмекером планку тотала — 174,5 км/ч.
- 12 сентября 2020
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