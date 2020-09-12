Осака — Азаренко: прогноз Ярослава Перканюка на финальный матч US Open

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на финал US Open 2020 Наоми Осака — Виктория Азаренко.

Ставка: победа Осаки за 1.59.

«На US Open Осака демонстрирует зрелый теннис, она больше не пытается каждым ударом обострять, а анализирует игру соперниц и не допускает грубых ошибок, когда хочет с любой точки на корте прострелить навылет. Особенно хочется отметить хладнокровность теннисистки, так как Наоми цепляется за каждый брейк-пойнт и в критических ситуациях действует сверхнадежно. Не стоит забывать и о подаче Осаки, за счет которой она достаточно легко выигрывает геймы и получает контроль на корте.



Азаренко не имеет явных слабых сторон, обладает отличной подачей, в розыгрышах может легко переходить от обороны в атаку и наоборот. Нет проблем и с передвижением, белоруска способна доставать самые трудные мячи. Более того, Виктория все чаще начала практиковать выходы к сетке (только после подготовленных ударов). Но Виктория терпеть не может играть с соперницами, которые постоянно давят и не дают ей времени обдумывать свои действия.



Нас ждет действительно великий финал, ведь впервые за много лет Азаренко находится в оптимальной форме и действует на высочайшем уровне. Вот только против такой Осаки будет непросто. Японка отлично не только подает, но и с минимальным количеством ошибок отыгрывает в розыгрышах. При этом Наоми не играет пассивно, она атакует, при первой возможности простреливает навылет и давит мощью.



Азаренко терпеть не может играть с такими соперницами. Виктория способна конкурировать с Осакой на задней линии, вот только японка будет достаточно легко выигрывать свои геймы (за счет подачи), а Азаренко ничем таким похвастаться не может. У белоруски регулярно случаются проблемы с подачей. Матч будет конкурентным, но у Осаки значительно больше шансов на титул.



Финал получится зрелищным и пройдет на радость публике, но Осака сильнее, поэтому предлагаю заиграть победу японки».