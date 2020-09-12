«Даллас» — «Вегас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 4-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас».

Ставка: «Вегас» не забьёт в первом периоде за 2.40.

«Подопечные Питера Дебура вроде бы имеют территориальное преимущество и много создают, но выхлоп получается скромный. Собственно, эта проблема преследует команду довольно давно. Абсолютно средний «Ванкувер», например, в полуфинале конференции умудрился дожить до седьмого поединка (и даже едва не дотянулся до овертайма). Просто потому что жуткая реализация моментов перевешивает все старания на чужой половине льда.



В третьем матче «рыцари» перебросали соперника почти в два раза (40:23). И проиграли. «Даллас» бодро выглядел во втором периоде, заслужив свою шайбу перед вторым перерывом. А вот в первой и третьей 20-минутке преимущество номинальных гостей было не просто заметным, а подавляющим.



Антон Худобин пластался практически без пауз, регулярно демонстрируя отличную растяжку. В результате за 60 минут «Голден Найтс» лишь однажды забили в равных составах (первая шайба состоялась в большинстве). А вишенкой на торте стало моментальное завершение овертайма: Александр Радулов отличился спустя 31 секунду.

Номинальным гостям пора прекращать транжирить возможности. У «Старз» достаточно опытных хоккеистов, способных решить эпизод и создать гол из ничего. Рисунок игры, понятно, не изменится: «Вегас» продолжит владеть территорией и орошать владения Антона Худобина бросками, набросами да подставлениями.



Скорее всего, «рыцари» станут действовать осмотрительнее, поскольку ещё одно поражение поставит их на край пропасти. Предпосылок для игры без центра площадки не видно. Рискнём проверить ставку «гости не забьют в первом периоде» за дивный коэффициент 2.40. Собственно, за три игры в стартовом отрезке была заброшена всего одна шайба. В первом поединке на третьей минуте отличился Йон Клинберг. На наш взгляд, кэф должен быть в районе 2.10-2.20".