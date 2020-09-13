ЦСКА — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Возвращается клубный футбол, стартует чемпионат Испании, но сегодня мы поговорим о Российской Премьер-Лиге. Cуперматч: ЦСКА против «Спартака». В последний раз, как мы помним, «армейцы» били «Спартак» и не пропустили, выиграв 2:0 с неплохими мячами Николы Влашича.
Сейчас мы видим по последним матчам, что ЦСКА набрал неплохой ход. На выезде была добыта крупная победа над «Ахматом». С одной стороны, давать прогноз на дерби вроде бы легко, но с другой — очень сложно.
«Спартак» сейчас лидер, не забываем об этом. Команда Доменико Тедеско идёт без поражений. «Спартак» выглядит ярко, интересно, лихо бежит в атаку. Но как будет после паузы на матчи сборных, предсказать очень тяжело. Мне кажется, что сейчас атака «Спартака» смотрится внушительней, чем оборона. В защите «Спартак» допускает косяки. Ошибки есть и индивидуальные. Если будет играть Маслов, то Тедеско вряд ли отойдёт от игры в три центральных защитника против такого соперника. Поэтому у «армейцев» шансы в атаке обязательно будут.
Не знаю, в каком состоянии вернётся Никола Влашич после не самых удачных матчей сборной против французов и португальцев. Но есть и другие ребята, которые могут что-то предпринять и придумать у ЦСКА в атаке.
Мне кажется, что этот матч — история про голы. Бывало, что я давал прогноз на тотал меньше, но вот сейчас в этой системе координат даже после паузы на матчи сборных, мне кажется, что голы должны быть и в те, и в другие ворота. Соответственно мой прогноз на этот матч — обе забьют. Дальше можете смотреть на усиление, к примеру, добавить и ТБ (2.5), но я вполне допускаю, что могут сыграть и результативную ничью 1:1».
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