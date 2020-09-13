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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч 7-го тура чемпионата России

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч 7-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80, гол Соболева за 3.25.

«Очень тяжело сейчас предсказать, чьи же аргументы окажутся весомее в матче ЦСКА — «Спартак». Во-первых, это дерби. Во-вторых, совершенно неясно, каким образом на оба коллектива повлияла двухнедельная пауза. Частенько такой перерыв лишает команды плавности хода. А ЦСКА и «Спартак» как раз завершали август с пониманием того, что плюсы начинают перевешивать минусы и игра даётся.

Впрочем, всегда есть нюансы. Если мы говорим об армейском клубе, то это опять довольно ощутимые кадровые проблемы, которые коснулись оборонительной линии. Не будет Дивеева и малознакомого нам Фукса, а значит, наверняка выйдет Васин, который играет очень и очень нестабильно. То есть допускаем, что красно-белые сумеют забить.

Возможно, у «Спартака» получится и победить. Допускаю. При этом почти на сто процентов уверен, что подопечные Тедеско пропустят. У «Спартака» в этом сезоне шесть матчей без поражений, но лишь в двух Максименко оставался сухим. Так что ЦСКА наверняка забьёт.

Таким образом, мой прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» — «обе забьют». Кроме того, верю, что сумеет отличиться Соболев — он побывал в сборной, а значит, находится в хорошем настроении».

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