ЦСКА — «Спартак»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата России 13 сентября

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в рамках 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.11, победа ЦСКА за 2.50.



Думаю, что с 30 июня ЦСКА стал сильнее. Во-первых, появились новички, которые имели возможность притереться к команде, к игровым требованиям главного тренера. Это безусловный плюс для ЦСКА.



«Спартак» с 30 июня не получил никаких существенных прибавлений в стартовый состав, тем более что постоянно идут разговоры о том, что кто-то может выпасть из этого стартового состава. Явно не перед этой игрой, но изнутри это как-то должно дестабилизировать команду. Мы прекрасно видим и знаем, как Тедеско умеет мотивировать свою команду. Неслучайно его всё больше и больше сравнивают с Каррерой. Но мотивация и качество игры — это разные вещи.



Да, «Спартак» выиграл на финише того августовского спринта у «Ротора» и «Арсенала», но в игре с Тулой было спорное удаление. Вернее, бесспорное, просто в ситуации, которая привела к удалению, судья допустил грубую ошибку. В общем, «Арсенал» целый тайм играл вдесятером и играл не хуже. Что касается «Ротора», то в некоторых моментах по качеству игры он даже превзошел «Спартак». Как мы знаем, гол Соболева позже был признан забитым не по правилам. И в том и другом матче «Спартаку» повезло, нежели это было следствием какого-то феноменального качества игры.



ЦСКА, возможно, тоже не на 3:0 выиграл у «Ахмата» перед паузой на матчи сборных, но прогресс в игре ЦСКА очевиден, плюс те самые новички, которые адаптировались. Поэтому, на мой взгляд, победа первой команды — это хороший вариант.



Я бы пошёл от более простого варианта. Думаю, что должны быть голы. «Спартак» не железобетонно играет в обороне. Да, ЦСКА сыграл с «Ахматом» на ноль, но «Спартак» создаёт моменты из ничего, пытается их реализовывать. Если бы мне надо было бы рисковать, то я бы взял «победу ЦСКА» и «тотал больше 2.5 мяча». Все же, на мой взгляд, ЦСКА является фаворитом этого матча, хотя говорить об этом не очень корректно. Но есть своё поле и более прогрессивная игра команды Гончаренко. Посмотрим, что будет, но я бы предложил сыграть «тотал больше 2.5». Хотелось бы, чтобы в таком матче, с такой афишей, были голы».

ЦСКА — «Спартак». Прогноз на статистику: Акинфеев не спасёт, Карасёв подтвердит репутацию Дивеев, Фукс и Набабкин травмированы, атаке «Спартака» будет где развернуться.