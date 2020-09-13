«Ротор» — «Краснодар»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата России 13 сентября

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 гола за 1.80.
«Волгоградцам пока в Премьер-Лиге откровенно тяжело. Только два положительных результата, две ничьи: неожиданная с „Динамо“ 0:0 и более ожидаемая с „Химками“ 1:1. Все остальные матчи „Ротор“ проиграл, правда некрупно. Команда боролась, старалась, цеплялась, но тем не менее уступила „Зениту“, „Ахмату“, который прибавляет под руководством Талалаева, „Сочи“ в упорной борьбе 1:2 и „Спартаку“ с минимальным счётом.
«Краснодар» тоже попал в некоторый кризис. По крайней мере последние три матча команда не выиграла. Было очень обидное для краснодарцев поражение от «Урала». Они объясняли его и судейскими решениями, но ничего уже не изменишь. Минус три очка. Ещё были ничьи с сильными соперниками, но всё-таки в матчах с ЦСКА и «Ростовом» «Краснодар» снова потерял очки. Я думаю, что краснодарцы выйдут на матч с «Ротором», конечно, с очень хорошим настроем и мотивацией.
По идее, это должно «Краснодару» помочь. Мне кажется, команда должна этот кризис сейчас преодолеть, тем более встречаясь на выезде с аутсайдером. «Краснодар», конечно же, намного лучше укомплектован. С другой стороны есть небольшие минусы, связанные с тем, что некоторые футболисты «Краснодара» уезжали в сборные.
«Сборников» в «Краснодаре», естественно, больше, чем в «Роторе». Но они уже успели после возвращения и отдохнуть, и потренироваться с командой. Эти игроки должны быть уже достаточно свежими в матче с «Ротором». «Краснодар» в этом матче является фаворитом. Я тоже думаю, что, скорее всего, «Краснодар» победит.
Чтобы сделать коэффициент чуть повыше, я предлагаю подумать над комбинированной ставкой. Мы знаем, что «Краснодар» команда результативная. Она много забивает и ошибается в обороне, позволяя забивать сопернику. Можно поверить в то, что в этой встрече будет забито больше одного мяча. Ставлю на победу «Краснодара» и тотал матча больше 1.5".
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