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«Ротор» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 7-го тура РПЛ в Волгограде

«Ротор» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 7-го тура РПЛ в Волгограде
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.57.

«Ротор» начинает показывать, что он является крепким орешком, но «Краснодар» набирает форму после не очень удачного периода. Последние матчи краснодарцев демонстрируют, что всё-таки у них налаживается игра, так что они должны одержать победу в Волгограде. Разница в классе между предстоящими соперниками довольно ощутимая. Перед еврокубковыми матчами «Краснодару» пока предстоит набираться уверенности.

Плохо, что начал нервничать Мурад Мусаев. У «Краснодара» была управляемая команда, а когда нервничает главный тренер, это передаётся игрокам. В игре против «Ротора» Мусаев не будет руководить командой, но, возможно, это и поможет игрокам в какой-то степени».

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