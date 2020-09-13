ЦСКА – «Спартак»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«ЦСКА забивал во всех играх этого сезона, «Спартак» тоже. О чём это говорит? Забегая наперёд скажу, что обе команды здесь отличатся.
ЦСКА показывает хороший футбол – Влашич, Кучаев в отличной форме, забили 7 мячей на двоих. Команда неплохо движется, в неё влились гармонично пара молодых игроков. Защита буквально была только что собрана Гончаренко, но в плане игры без мяча проблемы случаются.
То же можно сказать и о «Спартаке». По движению и скорости передвижения мяча это лучшая сейчас команда в РПЛ. Ларссон сейчас лучший футбол показывает в своей карьере, Соболев прогрессирует и будет продолжать это делать, Зобнин тоже в хорошем состоянии находится.
Мне кажется, что здесь будет обоюдоострая игра. Самое логичное здесь поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент на этот исход превышает 1.90. Шансы на это неплохие».
- 13 сентября 2020
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