ЦСКА – «Спартак»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.92.



«ЦСКА забивал во всех играх этого сезона, «Спартак» тоже. О чём это говорит? Забегая наперёд скажу, что обе команды здесь отличатся.



ЦСКА показывает хороший футбол – Влашич, Кучаев в отличной форме, забили 7 мячей на двоих. Команда неплохо движется, в неё влились гармонично пара молодых игроков. Защита буквально была только что собрана Гончаренко, но в плане игры без мяча проблемы случаются.



То же можно сказать и о «Спартаке». По движению и скорости передвижения мяча это лучшая сейчас команда в РПЛ. Ларссон сейчас лучший футбол показывает в своей карьере, Соболев прогрессирует и будет продолжать это делать, Зобнин тоже в хорошем состоянии находится.



Мне кажется, что здесь будет обоюдоострая игра. Самое логичное здесь поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент на этот исход превышает 1.90. Шансы на это неплохие».

ЦСКА — «Спартак». Прогноз на статистику: Акинфеев не спасёт, Карасёв подтвердит репутацию Дивеев, Фукс и Набабкин травмированы, атаке «Спартака» будет где развернуться.