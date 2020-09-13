Александр Зверев — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на финал US Open — 2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на финал US Open — 2020 Александр Зверев — Доминик Тим.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.75.

«Долго рассуждать, кто из этих парней сильнее, смысла нет. Из коэффициентов всё предельно ясно: фаворит — Доминик Тим, и спорить с этим глупо, практически все аргументы в пользу австрийца.



Но мы не будем копаться в форах, гадая, насколько уверенной будет победа фаворита, а возьмём вариант нейтральный — тотал. Почему нет? Так ли плох сейчас Зверев, чтобы в своём важнейшем матче проиграть Тиму — 0:3? А ведь Саша в своё время обыгрывал Доминика. 2-7 по личкам — не слишком радостная история, однако лучше посмотреть на выигранные сеты, а там 7-2 уже в пользу предложенной ставки, то есть в 7 встречах из 9 Зверев выигрывал как минимум сет у Тима.



То, как к финалу добирались теннисисты, в конечном результате не учитывается. Камбэки обычно прибавляют уверенности в дальнейшем пути теннисиста. Это речь про Зверева и его камбэк против Бусты. Да, много провалов, ошибок, но сумел перестроиться, поменять игру в стрессовой ситуации. Добился победы, признался, что доволен таким поворотом событий.



К Тиму мало претензий, он легко обыграл и Де Минаура, и Медведева, однако это не гарантия, что не случится провал в финале и что Зверев не сможет довести до победы хотя бы один из сетов. Оба теннисиста сейчас в порядке, и борьба тут вполне вероятна».