Александр Зверев — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на финал US Open — 2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на финал US Open — 2020 Александр Зверев — Доминик Тим.
Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.75.
«Долго рассуждать, кто из этих парней сильнее, смысла нет. Из коэффициентов всё предельно ясно: фаворит — Доминик Тим, и спорить с этим глупо, практически все аргументы в пользу австрийца.
Но мы не будем копаться в форах, гадая, насколько уверенной будет победа фаворита, а возьмём вариант нейтральный — тотал. Почему нет? Так ли плох сейчас Зверев, чтобы в своём важнейшем матче проиграть Тиму — 0:3? А ведь Саша в своё время обыгрывал Доминика. 2-7 по личкам — не слишком радостная история, однако лучше посмотреть на выигранные сеты, а там 7-2 уже в пользу предложенной ставки, то есть в 7 встречах из 9 Зверев выигрывал как минимум сет у Тима.
То, как к финалу добирались теннисисты, в конечном результате не учитывается. Камбэки обычно прибавляют уверенности в дальнейшем пути теннисиста. Это речь про Зверева и его камбэк против Бусты. Да, много провалов, ошибок, но сумел перестроиться, поменять игру в стрессовой ситуации. Добился победы, признался, что доволен таким поворотом событий.
К Тиму мало претензий, он легко обыграл и Де Минаура, и Медведева, однако это не гарантия, что не случится провал в финале и что Зверев не сможет довести до победы хотя бы один из сетов. Оба теннисиста сейчас в порядке, и борьба тут вполне вероятна».
- 13 сентября 2020
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:17
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 12 сентября 2020
-
22:45
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:50