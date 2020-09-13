«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вальядолид» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.30.

«Не успел начаться чемпионат, а у «Реала Сосьедад» уже восемь травмированных и больных футболистов. Впрочем, с формированием достаточно мощного стартового состава проблем у басков не возникнет, а вот скамейке запасных будет недоставать крепости. В числе больных и главное летнее усиление басков Давид Сильва, который вместе с Уильямом Хосе сдал позитивный тест на коронавирус.

В отсутствие Давида Сильвы особенно существенным выглядит отъезд из Сан-Себастьяна в мадридский «Реал» норвежца Эдегора, лучшего футболиста баскской команды прошлого сезона. Думаю, что крепкий и хорошо сыгранный «Вальядодид» может воспользоваться проблемами фаворита матча. Я бы поставил в этом матче на ничью".