«Ротор» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ротор» — «Краснодар» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.65.

«В Волгограде «Ротор» сыграет с «Краснодаром». Краснодарцы не побеждают три тура подряд. Команда в середине турнирной таблицы — идёт 9-й. 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения у «Краснодара».



Что касается волгоградской команды, то она замыкает таблицу. Пока ни одной победы не одержано, есть в активе только 2 ничьи. Конечно, «Ротор» всячески старается укрепить состав. И Кверквелия уже вписался, в последнем туре он принимал участие. Зурико Давиташвили очень неплохо смотрелся в последних матчах. Но будем откровенны: по составу «Ротор» не то чтобы недотягивает до уровня РПЛ, но выглядит тяжеловато.



У «Краснодара» начинают возвращаться травмированные. Кабелла форму набирает. Ари уже в заявке был в прошлом туре. Не исключено, что он сможет выйти сейчас. Раньше у «Краснодара» были проблемы с матчами после игр национальной сборной. Но сейчас не многие играли за свои сборные. Газинский сыграл совсем чуть-чуть. Петров не играл. Основной костяк оставался в Краснодаре, готовился. Берг только уезжал.



Думаю, что «Краснодар» возьмёт своё в Волгограде на замечательном стадионе. Всё-таки «Краснодар» посильнее. Надо выправлять ситуацию. За 1,65 возьму победу «Краснодара» с форой (-1).