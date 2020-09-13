«Динамо» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 7-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Рубин».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.85.

«Рубин» на стартовом отрезке из шести туров превратился из некогда самой скучной в самую результативную и чумовую команду РПЛ: 6 из 6 ТБ (1,5), 4/6 — ТБ (2,5) и 4/6 — обе забьют. «Динамо» — полный антипод! «Главное — сухо»: 5/6 — обе не забьют (!!!) и 6/6 — ТМ (2,5). Статистика личных встреч — на низовой стороне «Динамо»: в последний раз эти соперники сыграли друг с другом ТБ (2,5) аж в 2016 году! В прошлом сезоне оба матча завершались со счётом 1:0 в пользу гостей.



Букмекеры выставили такие коэффициенты, которые прогнозируют тоже низовой характер игры. Тем не менее я бы не списывал со счетов атакующие возможности «Рубина», где как минимум трое — Деспотович, Хвича и Макаров — способны сделать гол из ничего, создать/реализовать топ-момент. Домашний характер встречи заставит «Динамо» раскрыться — с «Рубином» не получится играть явным вторым номером, как против «Зенита». Это позволит гостям получить свои моменты и, в свою очередь, заставит «Динамо» отыгрываться и как можно больше забивать. В общем, вопреки низовому тренду, я ожидаю в этом матче результативный футбол".