«Вест Бромвич» – «Лестер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Вест Бромвич» – «Лестер» в рамках 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.07.

В иных обстоятельствах «Вест Бромвич» играл бы с огромным настроем перед своей публикой. Но по известным причинам болельщиков не будет. Поэтому здесь, как мне кажется, хозяева будут действовать осторожнее, чем при поддержке трибун.



Вряд ли мы увидим новый «Лестер». При том, что Роджерс пытается ставить комбинационную игру, все-таки главный козырь этой команды – надежная оборона. Также не забываем и про фактор Джейми Варди – лучшего снайпера прошлого сезона АПЛ.



Думаю, «дрозды» сыграют достаточно закрыто. Особо результативного футбола я в этом матче не вижу. Что касается ставки, то здесь советую обратить внимание на первый тайм. С учетом закрытой игры, забить больше гола до перерыва будет трудно