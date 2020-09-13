«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ 13 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Эвертон».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.
«Шпоры» сделали пару неплохих приобретений летом – команду пополнили Хойбьерг и Доэрти. Оба игрока могут одновременно усилить игру команды и во владении, и без мяча. Моуринью сумел наладить организованность, но в плане креатива, создания моментов всё было достаточно посредственно. Уход Эриксена не мог пройти бесследно, он и не прошёл. Смогут ли Кейн и Сон в очередной раз регулярно обеспечивать команде голы? Есть сомнения. Думаю, именно из-за того, что в нападении «шпоры» явно уступают остальным топ-клубам, они вновь не смогут претендовать на топ-4.
«Эвертон» очень неплохо усиливается при Карло Анчелотти – почти 70 миллионов фунтов было потрачено на трёх игроков, и каждый из них – Аллан, Хамес Родригес и Дукуре – уже в этом сезоне могут серьёзно повысить уровень игры «ирисок». Итальянец точечно усиливает команду именно там, где она больше всего нуждается в качестве. Впервые за долгое время синие на трансферном рынке поработали умно, а не так, «чтобы было».
Ну а конкретно в этом матче предположу, что хозяева не проиграют, а больше трёх мячей мы не увидим".
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