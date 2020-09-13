«Вест Бромвич» — «Лестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич Альбион» — «Лестер Сити».

Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет за 1.94.

«Вест Бром» совершенно не впечатлял в ходе прошлого сезона своей игрой. Да, за счёт индивидуального мастерства «ВБА» зачастую брал свои очки, но в целом, честно говоря, команда Славена Билича играла довольно средне, хоть и вышла напрямую в АПЛ. У неё, конечно, есть за кем понаблюдать: Матеус Перейра, например, в прошлом сезоне был лучшим в Чемпионшипе и по голевым передачам, и по созданным моментам, и по количеству заработанных фолов. Но, скорее всего, именно индивидуальностями «Вест Бром» сможет выделяться и в этом сезоне. Думаю, это один из претендентов на вылет.



«Лестер» провалил концовку прошлого сезона, выпав из зоны Лиги чемпионов. Судя по всему, предпосылок к тому, чтобы «лисам» удалось в ней очутиться на этот раз, ещё меньше. Подозреваю, что атмосфера в стане команды до сих пор нелучшая после той неудачи, Варди стал ещё на год старше, а отсутствие Чилуэлла ощущалось весной, когда он был травмирован, и будет ощущаться вновь, ведь достойной замены крайнему защитнику, ушедшему в «Челси», так и не появилось.



Предположу, что в первом туре в домашнем матче поднявшийся в элиту «Вест Бром» сыграет максимально собранно и в то же время с энтузиазмом и как минимум не проиграет».