«Вест Бромвич» — «Лестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич Альбион» — «Лестер Сити».
Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет за 1.94.
«Вест Бром» совершенно не впечатлял в ходе прошлого сезона своей игрой. Да, за счёт индивидуального мастерства «ВБА» зачастую брал свои очки, но в целом, честно говоря, команда Славена Билича играла довольно средне, хоть и вышла напрямую в АПЛ. У неё, конечно, есть за кем понаблюдать: Матеус Перейра, например, в прошлом сезоне был лучшим в Чемпионшипе и по голевым передачам, и по созданным моментам, и по количеству заработанных фолов. Но, скорее всего, именно индивидуальностями «Вест Бром» сможет выделяться и в этом сезоне. Думаю, это один из претендентов на вылет.
«Лестер» провалил концовку прошлого сезона, выпав из зоны Лиги чемпионов. Судя по всему, предпосылок к тому, чтобы «лисам» удалось в ней очутиться на этот раз, ещё меньше. Подозреваю, что атмосфера в стане команды до сих пор нелучшая после той неудачи, Варди стал ещё на год старше, а отсутствие Чилуэлла ощущалось весной, когда он был травмирован, и будет ощущаться вновь, ведь достойной замены крайнему защитнику, ушедшему в «Челси», так и не появилось.
Предположу, что в первом туре в домашнем матче поднявшийся в элиту «Вест Бром» сыграет максимально собранно и в то же время с энтузиазмом и как минимум не проиграет».
- 13 сентября 2020
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:17