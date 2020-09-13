«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.
«Первые матчи сезона предсказывать очень сложно, особенно с поправкой на то, что футбол в Англии проходит без зрителей. Моуринью и Анчелотти хорошо друг с другом знакомы, но в чемпионате Англии они пока сыграли мало. Единственная встреча в прошлом сезоне была выиграна «Тоттенхэмом» скромно — 1:0.
Команды сделали определённые приобретения, но костяк клубов сохранился. Думаю, «Эвертон» и Анчелотти найдут способ сдержать «Тоттенхэм». Тем более когда играешь на пустом стадионе, довольно сложно рассчитывать на большое преимущество хозяев.
Поэтому ситуация мало изменится по сравнению с предыдущим матчем. Думаю, в первом туре никто раскрываться не будет. Для Моуринью важно начать как минимум не с поражения. Разговоров вокруг Жозе было много (как всегда). На Анчелотти никто особенно не давит, от него ждут, что он выйдет в Лигу чемпионов.
Поэтому я думаю, что в этом матче дело ближе к ничьей. Но также мне кажется, что ожидать большого количества забитых голов не приходится.
Не очень высокий коэффициент на ТМ 2.5, и всё же это неплохой вариант. Я сыграл бы между ничьей и ТМ 2.5. Думаю, что «Эвертон» на этом выезде не проиграет и Анчелотти будет готов со второй попытки взять у Жозе очки. Поэтому остановлюсь на варианте ТМ 2.5».
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