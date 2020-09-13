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«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.90.

«Здесь довольно любопытная история. «Тоттенхэм» не проигрывает «Эвертону» уже 15 матчей. Думаю, это случится и сейчас. Потому что «Тоттенхэм» – классная команда.

А «Эвертон» в стадии серьёзной перестройки находится. Но перестройка очень качественная. Добавление Хамеса, Дукуре, плюс Аллан – это очень сильно. И это значительно повлияет на мораль команды, которая будет играть в этом году в очень яркий футбол. Надеюсь, Карло Анчелотти это всё сделает.

Думаю, что в такой ситуации, когда проводишь первую игру на выезде, очень важно получить положительный результат. И этот импульс может сработать за «Эвертон».

Думаю, нас ждёт результативный футбол, потому что обмен голами – это частая вещь в играх «шпор» и «Эвертона». Но в этот раз я бы поставил на то, что «Эвертон» не проиграет».

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