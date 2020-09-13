«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».
Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.90.
«Здесь довольно любопытная история. «Тоттенхэм» не проигрывает «Эвертону» уже 15 матчей. Думаю, это случится и сейчас. Потому что «Тоттенхэм» – классная команда.
А «Эвертон» в стадии серьёзной перестройки находится. Но перестройка очень качественная. Добавление Хамеса, Дукуре, плюс Аллан – это очень сильно. И это значительно повлияет на мораль команды, которая будет играть в этом году в очень яркий футбол. Надеюсь, Карло Анчелотти это всё сделает.
Думаю, что в такой ситуации, когда проводишь первую игру на выезде, очень важно получить положительный результат. И этот импульс может сработать за «Эвертон».
Думаю, нас ждёт результативный футбол, потому что обмен голами – это частая вещь в играх «шпор» и «Эвертона». Но в этот раз я бы поставил на то, что «Эвертон» не проиграет».
- 13 сентября 2020
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45