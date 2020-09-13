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«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон» в рамках 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Эвертон» против «Тоттенхэма». Наверное, один из самых интересных матчей АПЛ в первом туре. Команды примерно равны. «Тоттенхэм» хотел бы вернуться в зону Лиги чемпионов, а «Эвертон» хотел бы попасть в еврокубки, тем более что закупочная кампания очень мощная — Хамес, Алан, Дакур. Анчелотти делает серьёзную заявку на успех. В первом туре сложно предположить, каким получится матч, так как давно не видели команды.

Учитывая характер Моуринью, я не думаю, что матч получится супероткрытым и суперзрелищным, поскольку результат в первом туре будет довлеть и над теми, и над другими. Плюс тренерская дуэль Моуринью и Анчелотти имеет много всяких подтекстов.

Тем не менее, учитывая равенство сил, я предложу такую ставку: «обе забьют» за 1.83. Думаю, что обменяться забитыми мячами команды вполне могут. Я не удивлюсь, если игра и завершится со счётом 1:1".

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