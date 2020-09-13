ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 7-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.25, ИТБ 1 гола «Спартака» за 1.75.

«В каком состоянии обе команды после паузы на игры сборной? Вокруг «Спартака» как всегда перебор хайпа, но чисто по спортивным признакам поводов для волнений по составу нет, кроме ушиба Глушенкова, который всё равно бы не играл. Зато нам обещают дебют Кокорина и, возможно, больше времени для Урунова. Как минус можно назвать разговоры об уходе Жиго, но защитник прежде не давал поводов сомневаться в своём профессиональном отношении к делу. Красно-белые на первом месте, Тедеско ведёт себя спокойно и уверенно. У ЦСКА проблем и потерь больше (Чалов, Набабкин, Фукс…) плюс постоянные слухи об уходе Влашича, но пока хорват на месте, а у летних новичков было время пообтереться в команде. В частности, пора уже заявлять о себе форварду Гайчу.

Никому перед дерби нельзя отдать явное предпочтение. Стратегически в турнирной борьбе всех, думаю, устроила бы ничья. Да, «Спартак» тогда может лишиться первого места, но после 6-7 туров это в любом случае виртуальный успех, и вся главная борьба позади. Когда обе команды устраивает ничья, они ее нередко и добиваются. Попробую выбрать такой исход, хотя это риск. Если выбирать для экспресса, я бы, наверное, все же взял Х2.



Также выберу ставку на то, что «Спартак» забьёт как минимум один гол, но скорее больше. ЦСКА испытывал серьёзные проблемы в защите во всех стартовых турах, кроме первого, и сейчас я не вижу повода, чтобы ситуация резко изменилась. Учитывая силу и текущую форму группы атаки красно-белых, они точно забьют хотя бы раз, но возможно и больше".