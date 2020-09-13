«Динамо» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Рубин».



Ставка: победа «Динамо» за 2.17, «Рубин» не забьёт за 2.28, тотал меньше 2.5 мяча за 1.59.



«Динамо» довольно прилично играет сейчас в обороне, не случайно Шунин был призван в сборную, где сыграл два матча в Лиге наций УЕФА. Команда пропускала мало, поэтому на молодую атаку «Рубина» они найдут какое-то противоядие. Мне кажется, «Динамо» в этом матче выиграет.

Больше того, вполне вероятно, что казанцы вообще не смогут забить. Оборона у бело-голубых хорошая, а гостям не хватает стабильности. Большого количества голов не жду, один-два мяча — это потолок".