«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Англии

Известный блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Эвертон».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.05, победа «Тоттенхэма» за 1.94.

«Жозе Моуринью много кого хотел приобрести. По моей информации, там был очень большой список, но ничего из этого не вышло. Он выходит с интересным составом на первый матч АПЛ. Очень интересно, что будет в движении, потому что Жозе Моуринью впервые в своей карьере оказался в ситуации, когда все крутые ребятишки получили все игрушки, которые хотели, а он не получил ничего. Это большая проблема.



С другой стороны – Кейн и Сон на месте, все звёзды на месте. Ему дали возможность поработать, подготовить команду – мы увидим чисто его команду. Посмотрим, что это будет за команда. Безусловно, «Тоттенхэм» не будет бороться за чемпионство или за первую тройку, но Моуринью любит эффектные старты.



Я бы ставил на то, что здесь будет тотал больше 2,5 и на победу «Тоттенхэма», потому что эта команда сейчас укомплектована игроками, которые готовы биться за Моуринью, а такие команды у Жозе всегда ярко начинали. Такой прогноз».