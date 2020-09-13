«Динамо» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ 13 сентября, прогнозы и ставки букмекеров
13 сентября «Динамо» примет «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех казанцев оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо М» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.08.
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За 16 последних выездов в Москву к бело-голубым «Рубин» проиграл только один раз.
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