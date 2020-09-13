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ЦСКА — «Спартак»: трансляция матча РПЛ, прогнозы и ставки букмекеров

ЦСКА — «Спартак»: трансляция матча РПЛ, прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 7-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск. Матч пройдёт на «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» в Москве и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Трансляции на общедоступном ТВ не запланировано.

Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.36.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.40.

Если забьют обе команды зайдёт коэффициент 1.82.

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