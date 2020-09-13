«Ротор» — «Краснодар»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

13 сентября «Ротор» примет «Краснодар» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.98. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.22.