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«Ротор» — «Краснодар»: аналитики оценили шансы волгоградцев набрать очки в матче РПЛ

«Ротор» — «Краснодар»: аналитики оценили шансы волгоградцев набрать очки в матче РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

13 сентября «Ротор» примет «Краснодар» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.98. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.22. Поставить на то, что волгоградцы не проиграют, можно за 3.30 (30%).

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Обычно «Ротор» не подаёт даже двух угловых за 90 минут. У «быков» в среднем почти шесть.
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