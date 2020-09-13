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«Салават Юлаев» — «Авангард»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

«Салават Юлаев» — «Авангард»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало
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13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ HD».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.70, успех «Авангарда» идёт за 2.31.

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 13 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Итоговая победа «Салавата Юлаева» идёт за 2.06, успех «Авангарда» с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.76. Если счёт будет открыт на первой минуте, зайдёт коэффициент 13.50.

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Омичи одержали четыре победы в основное время с общим счётом 15:3.
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