«Тоттенхэм» — «Эвертон»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

13 сентября «Тоттенхэм Хотспур» примет «Эвертон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.



Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.77.