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«Тоттенхэм» — «Эвертон»: трансляция матча АПЛ, прогнозы и ставки букмекеров

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: трансляция матча АПЛ, прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

13 сентября «Тоттенхэм Хотспур» примет «Эвертон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.77.

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За семь последних выездов к «шпорам» у «Эвертона» пять поражений и две ничьи.
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