Александр Зверев — Доминик Тим: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало
13 сентября Александр Зверев и Доминик Тим сыграют в матче финала US Open 2020. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Тима, ставки на победу австрийца принимаются с коэффициентом 1.29. Успех Зверева оценён коэффициентом 4.20.
Аналитики считают, что финальный матч US Open Александр Зверев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.18.
Вероятность тай-брейка оценена в 1.45. Если один из игроков хотя бы раз проиграет свою подачу со счёта 40-0, сыграет коэффициент 5.00.
Александр Зверев — Доминик Тим. Прогноз: обидчик Медведева разнесёт болтливого немца
Тим разобрался с россиянином в трёх партиях и выглядит гораздо лучше Зверева.
- 13 сентября 2020
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:17
Партнерский контент