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Александр Зверев — Доминик Тим: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

Александр Зверев — Доминик Тим: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало
Ставки / Прогнозы 0

13 сентября Александр Зверев и Доминик Тим сыграют в матче финала US Open 2020. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Тима, ставки на победу австрийца принимаются с коэффициентом 1.29. Успех Зверева оценён коэффициентом 4.20.

Аналитики считают, что финальный матч US Open Александр Зверев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.18.

Вероятность тай-брейка оценена в 1.45. Если один из игроков хотя бы раз проиграет свою подачу со счёта 40-0, сыграет коэффициент 5.00.

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Тим разобрался с россиянином в трёх партиях и выглядит гораздо лучше Зверева.
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